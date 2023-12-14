Трюдо обвинил оппозицию Канады в нежелании помогать Украине

Премьер-министр североамериканской страны также осудил консерваторов за то, что они заблокировали предложение по обновленному соглашению о свободной торговле с Киевом

ОТТАВА, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Джастин Трюдо обвинил оппозиционную Консервативную партию Канады и ультраправые силы других стран Запада в нежелании поддерживать Украину. Об этом он заявил в среду в ходе заседания канадского парламента.

"Одна из сильных сторон, которая была у Канады на мировой [политической] арене за последние два трудных года, заключалась в том, что у нас не было никаких дебатов по поводу [необходимости] поддержки Украины, как в других странах, где ультраправые движения, вдохновленные [политикой] MAGA (Make America Great Again, главный лозунг кампании экс-президента США Дональда Трампа - прим. ТАСС), подрывают поддержку Украины, - сказал он. - Но консервативные лидеры [Канады] принимают аргументы [телеканала] Fox News и Дональда Трампа".

Трюдо, в частности, обвинил консерваторов в том, что они ранее заблокировали предложение либералов по обновленному соглашению о свободной торговле с Украиной и отказываются пересмотреть свое решение.

"Он [Трюдо] [выступает] здесь не в поддержку Украины, а в поддержку самого себя", - парировал лидер оппозиционной Консервативной партии Пьер Пуальевр. Политик также обвинил премьер-министра в том, что он много лет игнорировал призывы консерваторов начать поставки летальных вооружений Киеву.

Ранее Пуальевр объяснил, что консерваторы заблокировали предложение либералов по обновленному соглашению о свободной торговле с Украиной, мотивировав это тем, что соглашение уже существует и в него не нужно вносить изменения.