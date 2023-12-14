FT: США и Китай на высоком уровне обсуждают детали возобновления военных контактов

Источники газеты сообщили, что в ноябре заместитель помощника главы Пентагона Майкл Чейз и военный атташе КНР в Вашингтоне Лю Чжань встретились после долгого перерыва и обсудили потенциальную коммуникацию между высокопоставленными военнослужащими двух стран в 2024 году

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. США и Китай на высоком уровне обсуждают детали возобновления военных контактов между двумя странами. Как пишет британская газета Financial Times (FT), об этом свидетельствует первая с начала года встреча, на которой присутствовали заместитель помощника главы Пентагона Майкл Чейз и военный атташе КНР в Вашингтоне Лю Чжань.

Как сообщили источники издания, она состоялась еще до переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско в середине ноября. Тогда было озвучено решение Пекина и Вашингтона о возобновлении взаимодействия по военным вопросам. Оно было приостановлено после визита на тот момент спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года. Чейз посетил Тайбэй в феврале этого года, после чего, как пишет FT, китайское посольство прекратило контакты своего атташе с представителем Пентагона.

Собеседники FT сообщили, что в прошлом месяце Майкл Чейз и Лю Чжань встретились после долгого перерыва, обсудив возможности контактов между высокопоставленными военными двух стран в 2024 году. Издание отмечает, что согласование деталей может занять много времени из-за того, что Пекин пока не определился с заменой снятого с должности в октябре министра обороны Ли Шанфу. По этой причине прорабатывается возможность контактов не на уровне министров обороны, а между председателем Комитета начальников штабов ВС США генерала Чарльза Брауна с его китайским коллегой. На фоне роста напряженности в Южно-Китайском море Вашингтон также заинтересован во встречах с участием главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США адмирала Джона Акилино.