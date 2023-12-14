В Японии прокуратура начнет уголовное расследование финансовых нарушений в правящей партии

Предстоящая проверка предполагает возможность проведения обысков и арестов

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Токийская прокуратура решила начать уголовное расследование финансовых нарушений в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, связанных с нарушением правил отчетности при сборе политических пожертвований. Об этом сообщила газета Nikkei.

Расследование, которое планирует прокуратура, в отличие от добровольного предполагает возможность проведения обысков и арестов. Подозрения касаются в первую очередь крупнейшей фракции ЛДП, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Общая сумма, неучтенная в отчетах о расходах фракции и доходах ее членов, может достигать, по сведениям газеты Yomiuri, 1 млрд иен (более $7 млн).

Вместе с тем, под подозрение попали также фракция экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, в которой не были отражены в отчетах порядка 100 млн иен (более $700 тыс.), и фракция, которую с 2012 года до 7 декабря возглавлял действующий глава правительства Фумио Кисида и где, по данным канала Nippon Television, не были учтены от 20 млн до 30 млн иен ($137 тыс. - $205 тыс.).

Суть скандала

Громкий скандал вокруг нарушений и откатов при сборе политических пожертвований в правящей партии разгорелся в последние недели. Фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Газета Yomiuri отмечала, что внутрипартийные группы Никаи и Кисиды действительно не отражали в отчетах о сборе пожертвований сумму превышения установленной нормы, однако в отличие от фракции Абэ учитывали ее в расходах фракции и доходах депутатов.

Сообщение ложных или неполных сведений о политических фондах в Японии, согласно закону, карается тюремным заключением на срок до пяти лет и штрафом в размере до 1 млн иен (около $7 тыс.), отмечает газета Nikkei.

Планируются отставки

На фоне скандала Кисида заявил, что уже в четверг планирует провести кадровые перестановки в правительстве. По сведениям источников местных СМИ, он снимет всех членов фракции Абэ с министерских постов, а также постов замминистров, в общей сложности девять человек. Это коснется "второго человека" в правительстве, генсека кабмина Хирокадзу Мацуно, министра экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуры, а также министра по административным вопросам Дзюндзи Судзуки и главы сельскохозяйственного ведомства Итиро Мияситы. Шестеро парламентских вице-министров из фракции Абэ получат право решать, уходить ли им в отставку.

Кроме того, еще три представителя фракции Абэ занимают посты в руководящем составе ЛДП. По данным источников местных СМИ, глава ключевого Политического совета ЛДП Коити Хагиуда в четверг подаст в отставку. Лишиться своих постов могут также глава фракции ЛДП в верхней палате парламента Хиросигэ Сэко и глава комитета ЛДП по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги.

Скандал стал одной из причин падения рейтингов правительства до рекордно низких показателей в районе 23%, а уровень неодобрения приближается к 60%. Кроме того, по данным опроса телеканала Эн-эйч-кей, уровень поддержки ЛДП впервые с 2012 года, когда партия вернула себе большинство после краткого периода пребывания у власти ныне не существующей Демократической партии, упал ниже 30%.