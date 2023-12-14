Министр обороны Саудовской Аравии обсудил ситуацию в регионе с генсеком НАТО

Стороны рассмотрели перспективы сотрудничества и совместные усилия по содействию региональной и международной безопасности и стабильности

ДУБАЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель премьер-министра, министр обороны Саудовской Аравии Халед бен Сальман Аль Сауд обсудил ситуацию в регионе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. О своей телефонной беседе с главой Североатлантического альянса он сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"В телефонном разговоре с Йенсом Столтенбергом мы рассмотрели перспективы сотрудничества и обсудили совместные усилия по содействию региональной и международной безопасности и стабильности. Мы также обменялись мнениями по нескольким представляющим взаимный интерес вопросам", - написал министр обороны Саудовской Аравии.

Ранее портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил о том, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан направился в среду в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Как указывалось в сообщении, он намеревается обсудить с саудовским кронпринцем меры по предотвращению распространения палестино-израильского конфликта на ближневосточный регион, сдерживание нападений йеменских мятежников-хуситов на торговые суда в Красном море, а также переговоры Вашингтона и Эр-Рияда по поводу сделки, позволяющей добиться устойчивого мира между Израилем и Палестиной.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.