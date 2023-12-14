Посол Израиля в Лондоне назвала неприменимым принцип "два государства для двух народов"

По мнению Ципи Хотовели, Палестина никогда не хотела соседствовать с еврейской страной

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Концепция "два государства для двух народов" неприменима для разрешения конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявила в среду посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели, по словам которой создание независимого палестинского государства в соответствии с резолюцией СБ ООН 1967 года невозможно.

"Миру пора понять, что определенная в Осло парадигма провалилась 7 октября и нам нужна новая. <...> Ответ [на вопрос о том - может ли Палестина обрести государственность] - решительное "нет", - заявила Хотовели. "Причина провала соглашений в Осло в том, что палестинцы никогда не хотели, чтобы у них было соседствующее с Израилем государство. Они хотели государство от реки до моря. Почему вы одержимы формулой, которая никогда не работала и привела к появлению этих радикалов?" - добавила она, отвечая на вопрос о том, можно ли считать решение палестинской проблемы на основе двух государств окончательно списанным со счетов.

В 1993-1995 годах израильтяне и палестинцы заключили несколько соглашений (известны как "Осло-1" и "Осло -2"), в соответствии с которыми на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа вводилось самоуправление - была учреждена Палестинская национальная администрация. В 2005 году в рамках плана "одностороннего размежевания" премьер-министра Израиля Ариэля Шарона с территории сектора Газа и некоторых районов Западного берега были эвакуированы еврейские поселения и выведена израильская армия. После их ухода в Газе укрепилась власть радикальной исламистской палестинской организации ХАМАС, которая не признает соглашения Осло и декларируют целью уничтожение Израиля.

22 ноября 1967 года СБ ООН принял резолюцию 242, призывающую к окончанию арабо-израильского конфликта путем отмены большинства итогов Шестидневной войны 1967 года. Ее результатом было объединение Иерусалима, а также оккупация Израилем Западного берега реки Иордан и сектора Газа. План ООН предусматривал возвращение Израиля в границы 1949 года и создание между Иорданом и Средиземным морем арабского государства Палестина наряду с еврейским государством Израиль. Эта резолюция до сих пор признается ведущим документом в урегулировании арабо-израильского конфликта и палестинского вопроса.