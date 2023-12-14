Трамп предложил претендентам на пост президента США пройти тест на умственные способности

Бывший лидер Соединенных Штатов считает, что действующий глава Джо Байден не смог бы сдать когнитивный экзамен

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Все претенденты на пост президента США должны проходить тест на умственные способности. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, который отметил, что нынешний лидер Джо Байден вряд ли пройдет такую проверку.

"Я только что прошел медосмотр <...>. И я сдал когнитивный экзамен <...>, я думаю, что на самом деле, если вы баллотируетесь на пост президента, я думаю, что мы должны делать это [проходить тест на умственные способности] <...>, этот парень [Байден] не может сдать когнитивный экзамен", - сказал в среду Трамп, выступая на встрече с избирателями в штате Айова.

Ранее претендент на пост президента США от Республиканской партии Никки Хейли также выступила за проведение обязательных тестов на уровень умственных способностей для возрастных политиков, претендующих на высшие государственные должности.

Байден, которому в ноябре 2023 года исполнился 81 год, нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки, которые в США шутливо именуют "байденизмы". Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.