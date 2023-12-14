Кандидат в президенты США призвал пообещать РФ, что Украина не войдет в НАТО

Вивек Рамасвами также предложил Киеву мирно урегулировать конфликт "с некоторыми территориальными уступками"

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Претендент на пост американского президента США бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что Соединенные Штаты должны пообещать, что Украина не войдет в НАТО.

"Я не думаю, что этот конфликт продвигает наши интересы. Я думаю, что мы тратим $200 млрд из денег налогоплательщиков, которые лучше было бы использовать для защиты наших собственных границ. Но что еще хуже - это увеличивает риск третьей мировой войны, потому что это еще больше толкает Россию в руки Китая. Итак, я предложил разумную сделку, которая позволила бы Украине сохранить свой суверенитет с некоторыми территориальными уступками <...>, также [надо дать] твердое обязательство, что НАТО не примет Украину в альянс", - сказал он, выступая на встрече с избирателями, организованной телеканалом CNN.

Ранее Рамасвами заявил, что Вашингтону следует стремиться к скорейшему урегулированию конфликта на Украине, которое предусматривало бы переход русскоговорящих регионов в состав России, а также твердый отказ НАТО от приема Киева. Политик подчеркнул, американской стороне не следует автоматически заключать, что "Украина - это добро".