В Китае заявили, что их самолеты не вторгались в воздушное пространство Южной Кореи

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин рассказал об "обычном полете китайских военных над международными водами"

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая не вторгались в воздушное пространство Южной Кореи, их полет в регионе соответствует международному праву. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Насколько мне известно, это обычный полет китайских военных самолетов над международными водами, в этом нет ничего предосудительного, он [их полет] соответствует международному праву", - сказала Мао Нин.

Минобороны КНР пока не прокомментировало ситуацию.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея сообщило, что российские и китайские военные самолеты якобы зашли в ее опознавательную зону ПВО, после чего Сеул поднял свою авиацию. По его данным, речь идет о двух китайских самолетах и четырех российских.

Российская сторона неоднократно указывала, что "опознавательная зона ПВО" была установлена Сеулом в одностороннем порядке и не создает правовых обязательств для других государств. Республика Корея требует уведомлять о пролете воздушной техники в этом пространстве.