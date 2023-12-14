Лукашенко заявил, что ОБСЕ, ОЗХО и Красный Крест полностью деградировали

По словам президента Белоруссии, "они превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков"

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Ведущие в различных сферах международные организации, в том числе ОБСЕ и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО), деградировали. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Полностью деградировали иные международные структуры - от ОБСЕ и Организации по запрещению химического оружия до Международной организации Красного Креста. Они превратились в площадки для демагогии и инструменты для обслуживания и реализации интересов глобальных игроков. Докатились до абсурда - Европейский фонд мира выделяет средства на войну на Украине", - сказал он на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества Независимых Государств.