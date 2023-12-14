Спикер Рады обосновал право Украины на членство в ЕС цитатой Бандеры

Руслан Стефанчук заявил, что "никто не имеет права остановить идею, время которой пришло"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук использовал цитату сотрудничавшего с нацистами Степана Бандеры, чтобы обосновать право Киева вступить в Евросоюз.

В записи в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Стефанчук утверждает, что Украина приняла все необходимые законы и провела реформы, на которых настаивал Брюссель, чтобы начать с Киевом переговоры о членстве. Завершил свою запись спикер Рады словами, что "никто не имеет права остановить идею, время которой пришло".

Эта фраза является переиначенными словами Бандеры, сказанными им об украинском национализме. Фразу приписывают также французскому писателю Виктору Гюго, однако в его литературном наследии подобных высказываний нет.

Бандера в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН - боевиков УПА, которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, - около 100 тыс. погибших поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии.

Саммит Евросоюза 14-15 декабря рассмотрит вопрос о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в объединение. На данный момент это решение блокирует Венгрия, представители которой утверждают, что Киев не обеспечивает права национального венгерского большинства в Закарпатье.