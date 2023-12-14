Президент Гайаны назвал безрассудным желание Мадуро добывать нефть в Гайане-Эссекибо

Мухаммед Ирфаан Али сделал соответствующее заявление накануне переговоров с лидером Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Лидер Гайаны Мухаммед Ирфаан Али заявил, что действия президента Венесуэлы Николаса Мадуро продемонстрировали его положение вне закона.

"Президент Мадуро безрассуден в своем заявлении. Он демонстрирует, что находится вне закона. Международное сообщество, наши региональные партнеры <...> ясно дали понять, что эта нефть принадлежит Гайане", - прокомментировал Ирфаан Али недавние заявления венесуэльского лидера о намерении Каракаса начать разработку полезных ископаемых в спорном регионе Гайана-Эссекибо. Президент Гайаны сделал соответствующее заявление в интервью телеканалу NBC News накануне переговоров с венесуэльским лидером, которые пройдут 14 декабря.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы 6 декабря приняла закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе страны на основании результатов консультативного референдума. Закон предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной. США после этого заявили о начале совместных военно-воздушных учений с Гайаной.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км, расположенной к западу от реки Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек. Конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.