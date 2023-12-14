Британия рассчитывает, что новые истребители помогут противостоять России и Китаю

Великобритания намерена создать истребитель нового поколения совместно с Японией и Италией

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Истребитель нового поколения, который Великобритания намерена создать совместно с Японией и Италией, поможет противостоять Москве и Пекину в будущем. Об этом сообщил газете The Daily Telegraph глава Минобороны королевства Грант Шэппс.

"Мы сталкиваемся со все большими рисками в небе, международное воздушное пространство становится местом ожесточенного соперничества не в последнюю очередь из-за угроз, исходящих со стороны России и Китая, - утверждал Шэппс. - Новый истребитель разрабатывается в эту более опасную эпоху, чтобы в будущем стать основой наших ВВС. Это позволит нашим странам получить передовой боевой потенциал в воздухе и укрепит региональную безопасность как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и в Европе".

По словам источника The Daily Telegraph, заинтересованность в присоединении к программе разработки нового сверхзвукового истребителя выражает Саудовская Аравия.

В декабре 2022 года Великобритания, Италия и Япония договорились о совместной разработке истребителя нового поколения, который должен быть готов к 2035 году. Программы Tempest (Лондон и Рим) и F-X (Токио) были объединены под общим названием GCAP (Global Combat Air Programme). Проект нацелен на создание истребителя, который станет альтернативой разработкам США и ЕС.

14 декабря 2023 года в Токио было подписано соглашение об учреждении организации, которая будет отвечать за воплощение проекта в жизнь. Новая структура будет курировать предприятие, возглавляемое британской BAE Systems, японской Mitsubishi Heavy Industries и итальянской Leonardo. Штаб-квартира будет расположена в Великобритании.