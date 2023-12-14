Премьер Катара предупредил о последствиях затягивания конфликта в Газе

Война может распространиться на весь регион, сказал Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. Затягивание конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС повышает риск его распространения на весь регион. Об этом заявил премьер-министр, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в интервью журналу Le Point.

"Это риск, - ответил Аль Тани на вопрос, опасается ли он распространения конфликта на весь регион. - Кроме того, чем дольше продолжается война, тем выше этот риск".

По его словам, нельзя сказать, что переговоры между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара полностью провалились, они, скорее, поставлены на паузу. "Это не совсем финал, я бы сказал, что это перерыв", - отметил он.

Аль Тани добавил, что переговорный процесс продолжается. "[Диалог продолжается, но] не такими темпами, как раньше. Это уже не сравнимо с переговорами, которые позволили нам заключить соглашение. Но мы надеемся, что, когда придет время, диалог наберет обороты", - сказал премьер.

Он считает, что в оценке ближневосточного конфликта страны Запада следуют политике двойных стандартов. "К нашему большому сожалению, мы отмечаем, что критерии, используемые для оценки этого конфликта и любой другой войны, различаются. То, что в других случаях является военным преступлением, здесь рассматривается как самооборона. Никто не отрицает права на законную самооборону, но международное право должно применяться в целом. Нельзя просто брать одни элементы и игнорировать другие. Так что, по сути, речь идет о двойных стандартах", - указал Аль Тани.

По мнению премьер-министра, "как только достижение мира станет возможно, любой, кто является препятствием на пути к урегулированию, должен будет отойти в сторону". "Это касается обеих сторон", - отметил он.