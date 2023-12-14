МИД Турции: США остаются на пути между прекращением огня и кровопролитием в Газе

Как заявили в Анкаре, принятое ООН решение "демонстрирует стремление международного сообщества положить конец продолжающемуся угнетению" в анклаве

БАКУ, 14 декабря. /ТАСС/. Последнее голосование в ООН по резолюции о прекращении огня в секторе Газа свидетельствует, что только США остаются на пути между прекращением огня и продолжением резни в анклаве. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Баку, где находится с официальным визитом.

"Принятое ООН решение по Газе демонстрирует стремление международного сообщества положить конец продолжающемуся там угнетению. США не должны продолжать препятствовать ООН принимать решения. Сейчас только Соединенные Штаты стоят между прекращением огня и резней в Газе", - сказал он.