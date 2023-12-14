Зеленский допустил, что саммит ЕС может кончиться плохо для Украины

Глава государства отметил, что к началу саммита решение о начале переговоров с Киевом принять не удалось

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Открывшийся саммит Евросоюза, где рассматривается в том числе вопрос о начале переговоров о членстве Украины, может закончиться плохо для Украины, признал президент страны Владимир Зеленский.

"Этот день войдет в историю. Будет ли он для нас хорошим или плохим, история все запомнит", - сказал он, обращаясь по видеосвязи к лидерам 27 стран ЕС на саммите в Брюсселе.

Президент Украины отметил, что к началу саммита решение о начале переговоров с Украиной принять не удалось. Он добавил, что итоги встречи могут вызвать "удовлетворенную улыбку" в Москве. При этом Зеленский вновь заявил, что Киев выполнил все требования Евросоюза для вступления в объединение, в том числе принял требуемые законы.

Зеленский также повторил утверждение о том, что Россия якобы не добилась никаких успехов в 2023 году, хотя сам Киев признавал утрату Артемовска (украинское название - Бахмут).

Саммит Евросоюза 14-15 декабря рассмотрит вопрос о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в объединение. Сейчас это решение блокирует Венгрия, представители которой утверждают, что Киев не обеспечивает права национального венгерского большинства в Закарпатье. Перед началом саммита премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заявил, что не может поддержать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

Зеленский выступал перед лидерами ЕС в видеоформате. Хотя накануне он находился в Норвегии, на саммит в отсутствие решения по переговорам он не поехал.