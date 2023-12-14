Япония поднимала истребители из-за патрулирования самолетов РФ и КНР

Японские военные опубликовали подробную карту полета военных самолетов Российской Федерации и Китая

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Япония поднимала в воздух истребители в связи с совместным патрулированием, которое провели Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Народной-освободительной армии Китая (НОАК) над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщается на сайте Объединенного комитета начальников штабов сил самообороны страны.

Японские военные также опубликовали подробную карту полета военных самолетов РФ и КНР во время патрулирования, согласно которой нарушений воздушного пространства страны допущено не было. "В ответ были подняты в воздух истребители воздушных Сил самообороны Японии", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны РФ, 14 декабря авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС и стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось самолетами Су-35С ВКС России и Су-30/"Цзянь-11Б" ВВС Китая.

Китай ранее потребовал от Японии прекратить принимать бесполезные меры, которые создают препятствия для совместного патрулирования китайских и российских вооруженных сил в регионе. В Пекине утверждали, что КНР и Россия во время таких полетов строго соблюдают нормы международного права.