Главы спецслужб СНГ договорились провести 20-е совещание в 2024 году

По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, мероприятие может пройти в столице одного из государств объединения

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Руководители органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества Независимых Государств (СНГ) договорились провести юбилейное 20-е совещание в 2024 году, мероприятие может пройти в столице одного из государств объединения. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Мы договорились о том, что в следующем году проведем очередное, 20-е, <...> юбилейное совещание, место еще не выбрано, но наверняка это будет столица одного из государств Содружества", - сказал он журналистам после XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

Нарышкин отметил в повестку совещания был вынесен вопрос о совершенствовании совместной работы на таком направлении, как противодействие агрессивным действиям в отношении всего Содружества со стороны западных стран, их организаций и органов.