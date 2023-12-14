В Израиле заявили, что для победы над ХАМАС потребуется более нескольких месяцев

Израильский министр обороны Йоав Галант отметил, что движение строилось и готовилось более 10 лет для борьбы со страной, и ХАМАС "построило инфраструктуру под землей и над землей, разрушить которую не так просто"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил помощнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану, что для победы и разрушения инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа потребуется более нескольких месяцев. Их встреча состоялась в комплексе израильского Минобороны в Тель-Авиве, сообщила пресс-служба министерства.

"ХАМАС - террористическая организация, которая строилась и готовилась более 10 лет для борьбы с Израилем, и они построили инфраструктуру под землей и над землей, разрушить которую не так просто. Это потребует длительного периода времени и продлится больше, чем несколько месяцев, но мы победим и уничтожим их [ХАМАС]", - распространила пресс-служба министерства высказывания Галанта, обращенные к Салливану.

Стороны поговорили об оперативной ситуации в Газе и на границе с Ливаном, а также о необходимости предоставить гражданам Израиля возможность вернуться в свои дома на севере страны. "Они обсудили различные угрозы в Ближневосточном регионе, включая агрессию иранских сателлитов в Ливане, Йемене, Ираке и Сирии", - уточнили в пресс-службе. Галант также заявил Салливану, что "Израиль будет поддерживать международные усилия по противодействию угрозам на море и будет защищаться от любой угрозы".