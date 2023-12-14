Спецслужбы Израиля заявили об аресте в Дании семи лиц, связанных с ХАМАС

Силы безопасности еврейского государства выразили признательность представителям датской стороны "за их успешную контртеррористическую операцию"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 декабря. /ТАСС/. Службы безопасности и правоохранительные органы Дании арестовали семерых подозреваемых, связанных с правящим в секторе Газа движением ХАМАС, которые готовили теракты. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху от имени разведки "Моссад" и Службы общей безопасности (ШАБАК).

"После ускоренного и всестороннего расследования службы безопасности и правоохранительные органы Дании арестовали семерых террористов, действовавших от имени террористической организации ХАМАС, и предотвратили нападение, целью которого было убийство невинных гражданских лиц на европейской земле", - говорится в заявлении.

Силы безопасности еврейского государства выразили признательность представителям датской стороны "за их успешную контртеррористическую операцию, кульминацией которой стали сегодняшние аресты и разоблачение проникновения инфраструктуры ХАМАС в Европу". "Мы считаем крайне важным продвижение судебных разбирательств против вовлеченных [лиц]", - добавили в двух израильских ведомствах.

В заявлении отмечается, что "в последние годы, особенно после кровавого нападения [из сектора Газа] 7 октября, ХАМАС стремится расширить свои оперативные возможности по всему миру, особенно в Европе, чтобы реализовать планы атаковать израильские, еврейские и западные цели любой ценой". "Моссад" и ШАБАК продолжат всеми силами действовать совместно с партнерами в Израиле и во всем мире, чтобы сорвать планы и ликвидировать возможности ХАМАС", - добавили в двух израильских ведомствах.