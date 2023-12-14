Американский сенатор заявил, что приезд Зеленского не помог договориться о новой помощи

Линдси Грэм отметил, что администрация США поставила президента Украины в "невыгодное положение"

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Приезд президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон не содействовал достижению администрацией президента США Джо Байдена и республиканцами в Конгрессе договоренностей, предусматривающих выделение дополнительной помощи Киеву. Такое мнение выразил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в беседе с обозревателем газеты The Washington Post Джошем Рогином.

Как отметил Грэм, приезд Зеленского в США "не помог". "Администрация [США] поставила его в невыгодное положение", - полагает законодатель. По его мнению, американские должностные лица втянули украинского президента в межпартийную борьбу, чего тот пытался избежать.

В материале уточняется, что Грэм объяснил Зеленскому в Вашингтоне, что, по мнению республиканцев, для одобрения помощи Украине необходимо согласовать меры ужесточения контроля на границе США и Мексики. "Зеленский просто кивнул, не говоря ни слова. Его визит в Вашингтон с целью лоббирования в пользу выделения США помощи оказался безрезультатным. Хотя он встретился с рядом лидеров республиканцев, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона (от штата Луизиана - прим. ТАСС), ему не удалось переубедить республиканцев в том, что любая помощь Украине должна быть увязана с серьезным изменением политики относительно иммиграции".

Как отмечается в материале, по мнению члена верхней палаты Конгресса США Джона Корнина (республиканец от штата Техас), "недовольство сенаторов от обеих партий после встречи с Зеленским было ощутимым".

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в среду отказался уточнить, способствовал ли визит Зеленского в Вашингтон диалогу с Конгрессом США относительно договоренностей, предусматривающих выделение дальнейшей помощи Киеву.

Споры на Капитолийском холме

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурного голосования в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение. Несмотря на уговоры Зеленского, который во вторник был принят Байденом в Белом доме и встретился на Капитолийском холме с руководством Конгресса от обеих партий, республиканцы не сигнализировали о сдвигах в своей позиции и о готовности дать согласие на продолжение выделения новой помощи Киеву.