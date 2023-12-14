Судно компании Maersk подверглось атаке в Баб-эль-Мандебском проливе

По данным телеканала Danmarks Radio, никто не пострадал

ГААГА, 14 декабря. /ТАСС/. Судно, принадлежащее судоходной компании Maersk, подверглось ракетной атаке в Баб-эль-Мандебском проливе. В результате инцидента никто не пострадал, сообщил телеканал Danmarks Radio.

По его информации, ракета попала не в судно, "а упала приблизительно в 50 м от него". Контейнеровоз Maersk Gibraltar следовал из Омана в Саудовскую Аравию.

Компания продолжает выяснять все обстоятельства инцидента. Члены экипажа не пострадали, само судно также цело и невредимо и продолжает движение по заданному маршруту. "Однако ситуация вызывает крайнюю обеспокоенность, - подчеркнули в Maersk. - Это ставит под угрозу жизнь моряков и не способствует развитию международной торговли". "И данная проблема не может быть решена лишь судоходной индустрией, поэтому мы призываем к политическим шагам для скорейшей эскалации обстановки [на Ближнем Востоке]", - добавили в компании.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) ранее получил сообщение о взрыве, произошедшем в 50 м от судна, находящегося в районе Баб-эль-Мандебского пролива. UKMTO рекомендовал находящимся рядом судам соблюдать осторожность. В UKMTO также проинформировали об инциденте, в ходе которого экипаж судна получил приказ изменить курс и следовать к побережью Йемена от лиц, назвавшихся представителями ВМС страны. До сих пор не уточняется, идет ли речь об инцидентах с одним судном или двумя.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.