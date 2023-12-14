Белый дом: связанные с Украиной переговоры по южной границе США идут в верном направлении

Пресс-секретарь ведомства Карин Жан-Пьер не назвала сроки этой сделки

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Связанные с вопросом оказания помощи Украине переговоры об ужесточении контроля над южной американской границей между Конгрессом США и вашингтонской администрацией идут в правильном направлении. С таким заявлением выступила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Сроков относительно сделки у меня нет. Безусловно, нам надо добиться этого до конца года. Таков наш [Белого дома] график. Я не располагаю конкретной информацией о том, произойдет ли это завтра, послезавтра. Мы просто знаем, что это движется в верном направлении. Именно это и имеет значение", - сказала официальный представитель президента США, комментируя дебаты в Вашингтоне об усилении контроля над границей с Мексикой, которые увязаны с возможным выделением дальнейшей помощи Киеву.