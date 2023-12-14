Онлайн-заседание Совета глав МИД ОЧЭС пройдет 15 декабря под председательством Турции

По итогам заседания турецкая сторона передаст председательство в организации на шесть месяцев Албании

СТАМБУЛ, 14 декабря. /ТАСС/. Заседание Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) пройдет 15 декабря в онлайн-формате под председательством Турции. На нем планируется обсудить перспективы развития сотрудничества в рамках региональной организации, говорится в сообщении турецкого МИД.

"В рамках срока председательства нашей страны в ОЧЭС 47-е заседание Совета министров иностранных дел пройдет в формате онлайн 15 декабря под председательством нашего министра [иностранных дел Хакана Фидана]. На встрече будет проведен обмен мнениями о том, как ОЧЭС может эффективно продолжать свою деятельность и укреплять институциональный потенциал", - отмечается в релизе.

В нем также говорится, что за время председательства Турции в ОЧЭС с 1 июля был достигнут значительный прогресс в вопросах обеспечения функциональности фонда развития проектов и активизации Делового совета ОЧЭС.

По итогам заседания Турция передаст председательство в организации на шесть месяцев Албании.

ОЧЭС - региональное экономическое объединение 13 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданное по инициативе Турции в 1992 году. Штаб-квартира расположена в Стамбуле. Целью организации является превращение Черноморского региона в зону мира, стабильности и процветания путем многостороннего экономического сотрудничества между ее государствами-членами.