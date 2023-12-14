В Баку назвали неприемлемой помощь Нидерландов карабахским армянам

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде обвинил власти Нидерландов в предвзятом подходе

БАКУ, 14 декабря. /ТАСС/. Азербайджан считает неприемлемыми выделение правительством Нидерландов помощи выехавшим из Карабаха армянам и обвинения Баку в этнической чистке. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Азербайджан не выселял армянских жителей из Карабаха, они решили мигрировать в Армению и другие страны, несмотря на призывы властей страны не покидать регион. Миссия Организации Объединенных Наций в регион подтвердила, что азербайджанская сторона не выбирала целями гражданское население. Последние претензии Армении к Азербайджану в этой связи отклонил и Международный суд, расположенный в Нидерландах", - говорится в комментарии Гаджизаде, распространенном на сайте МИД.

Представитель МИД Азербайджана обвинил власти Нидерландов в предвзятом подходе. "Яркий пример этой предвзятости - тот факт, что Нидерланды 30 лет игнорировали факты нарушения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, армянскую оккупацию и этнические чистки, которым подверглось азербайджанское население", - добавил Гаджизаде.

14 декабря власти Нидерландов объявило о выделении $10 млн властям Армении в качестве помощи в связи с тем, что страна приняла порядка 100 тыс. армян из Карабаха. "Число беженцев, принятых Арменией, составляет около 3% населения страны, что создает серьезную нагрузку на экономику, рынок труда и социальные службы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров Нидерландов.