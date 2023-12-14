Венесуэла и Гайана начали переговоры по урегулированию территориального конфликта

Министр иностранных дел республики Иван Хиль указал, что прямой диалог президентов может стать "важным шагом" на пути урегулирования территориального спора

КАРАКАС, 14 декабря. /ТАСС/. Переговоры на высшем уровне по урегулированию многолетнего территориального спора между Венесуэлой и Гайаной начались в Кингстауне. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро на своей странице в соцсети X (ранее Твиттер).

На переговоры Мадуро с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али в составе венесуэльской делегации прибыли исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая возглавляет Комиссию высокого уровня защиты Гайаны-Эссекибо, министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и супруга Мадуро Сильвия Флорес.

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль на встрече с иностранными журналистами в Каракасе указал, что прямой диалог президентов может стать "важным шагом" на пути урегулирования территориального спора двух стран. В свою очередь министр иностранных дел Бразилии Майру Виэйра не считает, что на переговорах будут решены все вопросы по территориальному конфликту.

Посредниками в организации встречи президентов Венесуэлы и Гайаны выступили Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которое возглавляет премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес и Карибское сообщество во главе с премьер-министром Доминики Рузвельтом Скерритом.