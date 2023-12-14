Представителя крайне правой партии избрали спикером нижней палаты парламента Нидерландов

Мартин Босма получил 75 голосов парламентариев и обошел оппонента из альянса Партии труда и "Зеленых левых" Тома ван дер Ли, получившего 66 голосов

ГААГА, 14 декабря. /ТАСС/. Представитель крайне правой Партии свободы Мартин Босма избран спикером нижней палаты парламента Нидерландов. Об этом сообщил телеканал NOS.

В ходе голосования он получил 75 голосов парламентариев и обошел оппонента из альянса Партии труда и "Зеленых левых" Тома ван дер Ли, получившего 66 голосов.

Босма уже выдвигал свою кандидатуру на пост спикера в 2016 и 2021 годах, но оба раза проигрывал.

Перед голосованием ему пришлось ответить на несколько неприятных вопросов, поскольку его партия, одержавшая убедительную победу на прошедших 22 ноября парламентских выборах, часто позволяла себе негативные высказывания в отношении главного законодательного органа страны, судебной системы и журналистики. Он пообещал быть независимым председателем, готовым предоставить слово всем партиям. Политик также напомнил, что почти 15 лет был заместителем председателя парламента и получил огромный опыт от своих предшественников, которые прекрасно сохраняли нейтралитет.

По данным NOS, перед тем как начать свою политическую карьеру, Босма изучал политологию и социологию и работал журналистом в различных общественных и частных телерадиовещательных корпорациях.