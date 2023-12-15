Президент Гайаны настаивает на исключении применения силы в споре с Венесуэлой

Глава государства Мухаммед Ирфаан Али подчеркнул, что конфликт должен решаться в Международном суде ООН

ГАВАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Руководство Гайаны выступает исключительно за мирное решение территориального спора с Венесуэлой и призывает отвергнуть варианты силового решения вопроса. Об этом в четверг заявил президент республики Мухаммед Ирфаан Али после переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Кингстауне. Трансляция выступления политика велась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Мы выступаем за мирное сосуществование с Венесуэлой и любой другой страной региона. <...> Наш приоритет - мир в регионе, и каждая угроза использования силы должна быть отвергнута, и каждая сторона должна вести себя ответственно", - заявил глава государства. - Спор должен решаться в Международном суде ООН".

Он отметил, что Гайана имеет полное право вести экономическую деятельность на своей суверенной территории. "Я еще раз подчеркнул, что Гайана имеет полное право на своей территории способствовать любому развитию, инвестициям, сотрудничеству, выдаче любых лицензий и созданию концессий в нашем суверенном пространстве", - добавил Али.

Посредниками в организации встречи президентов Венесуэлы и Гайаны выступили Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которое возглавляет премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес и Карибское сообщество во главе с премьер-министром Доминики Рузвельтом Скерритом.

Гайана-Эссекибо

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Она составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек. Территориальный конфликт обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы 6 декабря приняла закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Закон предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной. США после этого заявили о начале совместных с военными Гайаны военно-воздушных учений.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.