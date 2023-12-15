Венесуэла и Гайана продолжат переговоры по урегулированию территориального конфликта

В Кингстауне прошла встреча президентов республик Николаса Мадуро и Мухаммеда Ирфаана Али

КАРАКАС, 15 декабря. /ТАСС/. Венесуэла и Гайана продолжат переговоры на высшем уровне по урегулированию многолетнего территориального спора между этими странами. "Венесуэла и Гайана выразили готовность продолжить диалог для разрешения спора по территории Эссекибо", - сообщила в четверг пресс-службы президента Венесуэлы на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) по итогам переговоров президентов Венесуэлы Николаса Мадуро и Гайаны Мухаммеда Ирфаана Али, которые прошли в Кингстауне.

Главы государств Венесуэлы и Гайаны, которые в последние время неоднократно негативно отзывались друг о друге, крепко пожали друг другу руки под аплодисменты участников переговоров. Президент Гайаны указал, что в ходе встречи на высшем уровне "стороны подтвердили приверженность миру на спорных территориях".

Посредниками в организации встречи на высшем уровне Венесуэлы и Гайаны выступили Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), которое возглавляет премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес и Карибское сообщество (CARICOM) во главе с премьер-министром Доминики Рузвельтом Скерритом.