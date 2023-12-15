В новом правительстве Швейцарии пять из семи министров сохранили портфели

В частности, главы сменились в Федеральном департаменте юстиции и полиции и Федеральном департаменте внутренних дел

ЖЕНЕВА, 15 декабря. /ТАСС/. Пять из семи министров Федерального совета (правительства) Швейцарии, избранных на заседании парламента 13 декабря на четырехлетний срок полномочий, сохранили за собой департаменты (министерства), которыми они руководили с 2019 по 2023 год. Главы сменились только в Федеральном департаменте юстиции и полиции и Федеральном департаменте внутренних дел, сообщила Федеральная канцелярия, подчеркнув, что правительство официально подтвердит распределение департаментов на заседании 10 января.

Юстицией и полицией, говорится в сообщении, с начала 2024 года будет руководить на федеральном уровне представитель Социал-демократической партии (СДПШ) Беат Янс. Он является единственным новичком в Федеральном совете, остальные министры работали в правительстве прежде.

Возглавляющая сейчас Федеральный департамент юстиции и полиции соратница Янса по CДПШ Элизабет Бауме-Шнайдер с 1 января перейдет в Федеральный департамент внутренних дел, которым до конца 2023 года руководит Ален Берсе, заявивший ранее об уходе в отставку с 1 января.

Свои прежние портфели сохранили главы пяти министерств. Министерством экономики продолжает руководить Ги Пармелен (Швейцарская народная партия, ШНП), министерством обороны, защиты населения и спорта - Виола Амхерд (партия "Центр"), министерством финансов - Карин Карен-Суттер (Свободная демократическая партия. Либералы, СДПЛ), министерством охраны окружающей среды, транспорта, энергетики и связи - Альберт Рёшти (ШНП). Не произошло изменений также в руководстве швейцарского МИД, которое возглавляет Иньяцио Кассис, представляющий в четырехпартийном кабинете СДПЛ.

Семь министров Федерального совета избрали на четыре года на совместном заседании двух палат парламента 13 декабря. Перераспределение ими портфелей никак не скажется на внутренней и внешней политике Швейцарии, поскольку все ключевые решения правительство принимает коллегиально. Оно состоит из представителей четырех крупнейших партий страны, которые с конца 50-х годов ХХ века неизменно по итогам парламентских выборов формируют коалиционный кабинет.

Очередные парламентские выборы состоялись в Швейцарии 22 октября 2023 года.