В зону ПВО Тайваня вошли не менее 10 летательных аппаратов ВС КНР

В оборонном ведомстве острова отметили, что в ответ задействовали авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями

ГОНКОНГ, 15 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 10 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) утром вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня. Об этом говорится в заявлении на сайте тайваньского оборонного ведомства.

"Сегодня, 15 декабря, начиная с 06:30 (01:30 мск - прим. ТАСС) были обнаружены летательные аппараты НОАК, в том числе истребители J-10 и J-16, самолет Y-8, стратегический бомбардировщик H-6, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, а также беспилотные летательные аппараты. Из них 10 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО в центральной и юго-западной частях острова, чтобы провести совместное боевое патрулирование с кораблями КНР", - сказано в заявлении.

Как указывается в документе, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.