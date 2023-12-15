Мадуро дал высокую оценку переговорам с президентом Гайаны

Венесуэльский лидер сообщил о подписании совместной декларации "За диалог и мир" между двумя странами

КАРАКАС, 15 декабря. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил результаты переговоров по урегулированию территориального спора с президентом Гайаны Мухаммедом Ирфааном Али, которые состоялись в четверг в столице островного карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Кингстауне.

"Это была встреча полная диалога, правды и уважения", - заявил Мадуро в международном аэропорту, возвратившись в Каракас. Он сообщил, что по итогам переговоров была подписана совместная декларация "За диалог и мир между Гайаной и Венесуэлой".

Президент подчеркнул, что результаты переговоров стали "победой дипломатии и мира, победой для нашего народа, который любит мир, верит в правду и всегда готов ее защищать". "Мы сделали исторический шаг, гигантский шаг, чтобы встать на законный путь диалога и мира", - подчеркнул Мадуро.

На саммите достигнута договоренность о том, что очередная встреча на высшем уровне по урегулированию территориального спора будет проведена через три месяца в Бразилии.