В КНР заявили, что ценят позицию Путина по российско-китайским отношениям

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Пекин выражает признательность в связи с положительной оценкой президентом РФ Владимиром Путиным китайско-российских отношений. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать слова Путина о сотрудничестве Москвы и Пекина.

"Китай обратил внимание на положительную оценку президентом Путиным двусторонних отношений КНР и РФ и придает большое значение этому", - сказала Мао Нин. По ее словам, под стратегическим руководством глав двух государств китайско-российские отношения продолжают стабильно развиваться.

14 декабря Путин, выступая на прямой линии и пресс-конференции, заявил о беспрецедентно высоком уровне взаимодействия России и Китая. Он отметил, что российско-китайская дружба направлена на взаимную выгоду, а не против третьих стран. Москва и Пекин не создают никакие военно-политические блоки, указал он.

Сотрудничество России и Китая принесло ощутимую пользу народам двух стран.