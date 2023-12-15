МИД КНР: продвижение НАТО в Азию подорвет региональный мир и стабильность

Официальный представитель ведомства Мао Нин напомнила, что отношения между Россией и Китаем выходят за рамки модели военно-политического альянса периода холодной войны

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Расширение деятельности Североатлантического альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе привнесет в него нестабильность. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать слова президента России Владимира Путина о планах проникновения НАТО в азиатский регион.

"Продвижение НАТО на восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, не соответствует позиционированию НАТО как региональной оборонительной военной организации, - заявила Мао Нин. - Это только привнесет блоковое противостояние в Азию и подорвет региональный мир и стабильность". Она напомнила, что отношения между РФ и КНР выходят за рамки модели военно-политического альянса периода холодной войны. "В этом заключается существенное отличие от Североатлантического альянса, который сколачивает маленькие группы и занимается блоковой конфронтацией", - добавила она.

14 декабря президент РФ Владимир Путин, выступая на прямой линии и пресс-конференции, заявил, что Москва видит попытки Запада переключить деятельность НАТО в сторону азиатского направления, что явно выходит за рамки уставных целей Североатлантического альянса. Москва и Пекин, в отличие от Запада, не создают никакие военно-политические блоки, указал он.