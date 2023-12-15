В Дании арестовали шестерых подозреваемых в подготовке терактов

Троих взяли под стражу, остальных арестовали заочно

СТОКГОЛЬМ, 15 декабря. /ТАСС/. Шесть человек арестованы в Дании по подозрению в терроризме. Трое из них - двое мужчин и одна женщина - были взяты под стражу, остальные арестованы заочно, сообщил в интервью Danmarks Radio (DR) прокурор Андерс Ларссон.

По его словам, операция по задержанию подозреваемых прошла 14 декабря, ее готовили Специальная служба полиции (PET) и Полиция Копенгагена.

После предварительного разбирательства в суде один из подозреваемых был отпущен на свободу. "В то, о чем говорилось [в суде], я вдаваться не хочу, но могу констатировать, что мой клиент на свободе", - приводит DR слова его адвоката Нимы Набипур.

Один из задержанных хорошо известен в столичной мигрантской среде и не раз выступал с публичными заявлениями по поводу положения мусульман в Дании, а также говорил о гражданской войне.

DR отмечает, что пока PET и столичная полиция дают минимум информации о проведенной операции.