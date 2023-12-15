Конгресс США ограничил возможность президента по выводу страны из НАТО

Как сообщает газета The Hill, этот пункт был внесен в Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону по предложению сенатора-демократа Тима Кейна и сенатора-республиканца Марка Рубио

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Конгресс США запретил американскому президенту выводить страну из Североатлантического альянса без согласия законодателей. Соответствующий пункт содержится в Законе о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA, National Defense Authorization Act) на 2024 финансовый год, одобренном обеими палатами Конгресса.

Ранее газета The New York Times сообщила, что победа экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году может привести к выходу страны из НАТО. Бывший глава Белого дома неоднократно говорил о желании выйти из НАТО и заключить соглашение с Россией.

"Президент не может приостановить, прекратить [участие США], денонсировать [договор] или выйти из Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года, иначе как по совету и с согласия Сената [Конгресса США] при условии одобрения двумя третями присутствующих сенаторов или согласно закону Конгресса", - говорится в документе.

Как сообщает газета The Hill, этот пункт был внесен по предложению сенатора-демократа Тима Кейна (от штата Вирджиния) и сенатора-республиканца Марка Рубио (от штата Флорида). "НАТО крепко держится в ответ на военные действия России на Украине и растущие вызовы во всем мире", - приводит издание слова Кейна. По его мнению, предложение об ограничении выхода из НАТО "подтверждает поддержку со стороны США этого важнейшего альянса, который служит основой национальной безопасности" США.

"Мы должны обеспечить защиту наших национальных интересов и безопасность демократических союзников", - отметил в свою очередь Рубио.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.