Нетаньяху вручил президенту МККК пакет лекарств для передачи заложникам в Газе

Премьер-министр Израиля обсудил с Мирьяной Сполярич ситуацию с заложниками

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич ситуацию с заложниками, удерживаемыми палестинскими радикалами в секторе Газа, сообщила канцелярия главы правительства. В ходе встречи он вручил Сполярич, прибывшей в Израиль, пакет лекарств и потребовал передать его заложникам.

По информации канцелярии, Нетаньяху рассказал Сполярич о зверствах, которые совершили радикалы из движения ХАМАС в отношении израильтян, "о бесчеловечных условиях содержания похищенных, о препятствии в предоставлении им гуманитарной помощи". "Премьер-министр вручил госпоже Сполярич пакет с жизненно необходимыми лекарственными препаратами и потребовал, чтобы Красный Крест выполнил свою миссию и доставил их похищенным в секторе Газа", - говорится в сообщении.

"Хочу поблагодарить вас за помощь в освобождении похищенных. Моя цель, как вы знаете из наших предыдущих бесед, - найти пути для оказания помощи похищенным, остающимся в плену. У вас есть все возможности и все полномочия для оказания общественного давления на ХАМАС", - сказал Нетаньяху, обращаясь к Сполярич.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.