На Украине планируют ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет

Подобная подготовка должна включать в себя основы обращения с оружием и работу с дронами, считает депутат Рады Марьяна Безуглая

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Новый законопроект, касающийся мобилизации на Украине, будет предусматривать общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет. Об этом заявила депутат Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

"В законопроекте по рекрутингу, мобилизации и прохождении службы при отмене срочной вводим новый вид военной службы - обязательную базовую общевойсковую подготовку для всех граждан. Обучение для мужчин и женщин с 18 лет", - написала она в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По мнению Безуглой, такая подготовка должна включать не только основы обращения с оружием, тактики, медицины, но и работу с дронами.

Ранее политик сообщала, что документ позволит мобилизовать женщин на должности в тылу. По словам депутата, у женщин останется "уникальная отсрочка и право на увольнение" в связи с беременностью. Безуглая уточнила, что законопроект будет зарегистрирован в парламенте в течение двух недель.

1 октября на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали встать на учет в срок до 31 декабря 2026 года, остальные могут сделать это по собственному желанию. При этом специальность считается подлежащей учету как на основании фактического места работы, так и на основании полученного диплома.

Как разъясняли юристы изданию "Страна", даже если женщина окончила медицинское училище 20 лет назад и не работала по специальности, она обязана встать на учет. Уже с января 2023 года образовательные учреждения в сфере медицины и фармацевтики за два месяца до выдачи дипломов передают списки выпускниц в военкоматы. Украинские власти заявляли, что постановка женщин на воинский учет не означает их мобилизацию.