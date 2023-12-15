Орбан считает, что Украина не готова к членству в ЕС

По словам премьер-министра Венгрии, этого можно будет избежать, исправив допущенную на саммите в Брюсселе ошибку

БУДАПЕШТ, 15 декабря. /ТАСС/. Украина не готова к вступлению в Евросоюз, но этого можно будет избежать, исправив ошибку, допущенную на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в связи с решением лидеров стран ЕС начать с Украиной переговоры о приеме в сообщество.

"Украина не готова к членству в ЕС. К счастью, у нас будет много возможностей для того, чтобы исправить допущенную вчера ошибку", - написал Орбан в соцсети X (ранее Twitter), подводя итоги совещания.

В ночь на пятницу лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение начать переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Орбан выступал против этого, но не смог убедить своих коллег в необходимости воздержаться от такого шага. Ранее в интервью радиостанции Kossuth он заявил, что присоединение к ЕС - долгий процесс - и в конечном итоге для этого требуется согласие национальных парламентов всех 27 стран Евросоюза.