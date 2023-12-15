Азаров: Украина не вступит в ЕС в ближайшее десятилетие, несмотря на решение саммита

Экс-премьер Украины пояснил, что экономика страны находится в тяжелом положении, процветает коррупция, не решены национальные вопросы

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Украина не станет членом Евросоюза даже через 10 лет, несмотря на решение саммита ЕС начать с Киевом переговоры на этот счет. Такое мнение высказал экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире телеканала "Соловьев Live"".

"Я могу быть плохим пророком, но я уверен, что в ближайшие 10 лет этот вопрос будет постоянно тянуться на стадии переговоров", - сказал он.

Азаров пояснил, что экономика Украины находится в тяжелом положении, в стране процветает коррупция, не решены национальные вопросы, что не позволяет Киеву рассчитывать на вступление в объединение.

Он добавил, что решение о начале переговоров было принято исключительно с целью оказать нынешним властям страны политическую поддержку на фоне военных неудач. "Совершенно ясно, что режим Зеленского скомпрометирован достаточно сильно и надо хоть чем-то его поддержать, поэтому принимается решение, смешное с точки зрения понимания этого процесса, начать переговоры. Ну так переговаривайтесь, что об этом объявлять", - отметил он.

Азаров напомнил, что обсуждение возможного присоединения к Евросоюзу Турции продолжалось десятилетиями и не привело к какому-либо результату. "Украина, та территория, которая сегодня находится под контролем киевского режима, ни с какой точки зрения не является и не может являться членом ЕС", - указал он.

В ночь на пятницу страны Евросоюза одобрили начало переговоров о приеме Украины и Молдавии и о предоставлении статуса кандидата на вступление Грузии. Переговоры должны начаться в марте 2024 года, если будет подготовлен соответствующий мандат Еврокомиссии. Какие-либо сроки завершения переговоров не устанавливаются.