Премьер Словакии заявил, что ЕС занял лицемерную позицию в отношении ситуации в Газе

Роберт Фицо отметил, что страны ЕС разделены на два лагеря, которые не могут сойтись в оценке событий в Газе

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Страны Евросоюза заняли лицемерную позицию в отношении ситуации в секторе Газа, где за два месяца израильских бомбардировок погибло больше детей, чем за весь год в иных военных конфликтах. Об этом заявил журналистам по завершении двухдневного саммита Евросоюза премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Лицемерное лицо Евросоюза проявилось в том, что он не способен сказать, что за два месяца израильских бомбардировок сектора Газа там погибло больше детей, чем за весь 2023 год во всех иных военных конфликтах, происходящих в мире", - сказал Фицо.

Страны ЕС, по словам политика, разделены на два лагеря, которые не могут сойтись в оценке событий в Газе. "Взгляды очень разнятся", - заявил премьер.

"Нападение [на Израиль из сектора Газа] мы все осудили, но каждое использование силы, каждый ответ [на ее применение] имеют правила, установленные международным правом. Мы говорим, что Израиль вправе жестко реагировать и устранять террористические структуры ХАМАС. В этом никто не сомневается. Я, однако, не понимаю, почему мы не может сказать, что Израиль вправе восстановить порядок, но существуют лимиты", - заключил Фицо.