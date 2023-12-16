Белый дом и Сенат США могут представить проект соглашения о контроле границы 17-18 декабря

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Белый дом и Сенат Конгресса США могут представить проект соглашения об урегулировании миграционного кризиса на южной границе страны уже в ближайшие дни. Об этом сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на источники.

По их информации, американская администрация и сенаторы намерены представить проект, выработанный в результате переговоров, 17 или 18 декабря.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Капитолий запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывалась в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.