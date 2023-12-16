Сенатор требует запретить помогать союзникам США до решения вопроса с границей

По словам Линдси Грэма, южная граница Соединенных Штатов "полностью открыта и через нее движутся террористы", что может привести к повторению трагедии, произошедшей в 2001 году в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что будет настаивать на том, чтобы ни один иностранный союзник США не получал финансовую поддержку, пока не будет решена проблема на южной границе страны.

"Я продолжу настаивать на том, чтобы ни один иностранный союзник не получил помощи, пока у нас не появится план по защите нашей страны от назревающего повторения 11 сентября", - написал сенатор, который ранее был сторонником военной поддержки Украины, в социальной сети X (ранее Twitter). Он подчеркнул, что если США не изменят политику в отношении пограничной безопасности, то повторение трагедии, произошедшей в 2001 году в Нью-Йорке, "будет неизбежно".

Грэм добавил, что граница США "полностью открыта и через нее движутся террористы", и отметил, что эксперты по национальной безопасности, отрицающие эту проблему, не заслуживают доверия.

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.