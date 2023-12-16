Глава МИД КНР провел первое заседание комиссии с Саудовской Аравией и Ираном

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНР Ван И провел первое заседание комиссии Китая, Саудовской Аравии и Ирана, на котором обсуждались вопросы международного сотрудничества на Ближнем Востоке и палестино-израильский конфликт. Об этом сообщил МИД народной республики.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, консультации прошли в Пекине 15 декабря. В них приняли участие заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид ибн Абдель Карим аль-Херейджи и его иранский коллега Али Багери Кани. Ван И заявил, что Китай всегда поддерживал народы Ближнего Востока в самостоятельном выборе независимого пути развития. Он подчеркнул, что КНР выступает за солидарность государств этого региона в решении вопросов безопасности.

"Китайская сторона поддерживает процесс улучшения отношений между Саудовской Аравией и Ираном", - добавил глава МИД. По его словам, Пекин готов использовать формат трехстороннего взаимодействия, чтобы "придать новый импульс формированию добрососедских саудовско-иранских отношений и внести очередной вклад в укрепление мира и стабильности на Ближнем Востоке".

10 марта Тегеран и Эр-Рияд договорились о восстановлении дипломатических отношений и возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и государственный министр по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаид бен Мухаммед аль-Айбан несколько дней вели переговоры в Пекине, по итогам которых было принято трехстороннее заявление.

Отношения между Эр-Риядом и Тегераном обострились в марте 2015 года с началом военной операции коалиции во главе с Саудовской Аравией на территории Йемена против движения "Ансар Аллах" (хуситы). После нападений в январе 2016 года на посольство Саудовской Аравии в Тегеране и ее консульство в Мешхеде толп протестующих, возмущенных казнью в Эр-Рияде шиитского проповедника шейха Нимра ан-Нимра, королевство разорвало дипломатические отношения с исламской республикой.