Япония предоставит Малайзии $2,8 млн помощи в целях укрепления безопасности

В частности, речь идет о спасательных катерах

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии выделит Малайзии 400 млн иен ($2,8 млн) в рамках программы Official Security Assistance (OSA), подразумевающей оказание поддержки государствам - единомышленникам в сфере обеспечения безопасности. Об этом сообщил МИД Японии.

"Малайзия расположена рядом с важными транспортными путями, соединяющими Индийский океан и Восточную Азию. Таким образом, очень своевременно и крайне важно, чтобы Япония внесла свой вклад в улучшение возможностей ВС Малайзии, которые занимаются мониторингом и наблюдением за этими маршрутами, имеющими большое значение как для Японии, так и для всего региона в целом", - говорится в сообщении.

Помощь включает в себя предоставление различного оборудования и техники для улучшения возможностей Малайзии в области мониторинга на море. В частности, речь идет о спасательных катерах.

Япония утвердила программу OSA весной этого года. Всего на функционирование нового формата власти страны выделили 2 млрд иен (около $14 млн) в нынешнем финансовом году (завершится 31 марта 2024 года). Помимо Малайзии среди получателей помощи - Бангладеш, Фиджи, Филиппины.