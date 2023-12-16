ООН согласилась оказать логистическую поддержку на выборах в ДР Конго

Решение приняли в ответ на запрос Киншасы, сообщило агентство AFP

НАЙРОБИ, 16 декабря. /ТАСС/. Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) предоставит материально-техническую поддержку при проведении президентских выборов в нестабильных регионах страны в ответ на запрос Киншасы. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в ООН.

Как отмечается, мандат МООНСДРК, все еще присутствующей в трех восточных провинциях Итури, Северное и Южное Киву, позволяет ей оказывать поддержку избирательному процессу в этих регионах, включая материально-техническое обеспечение. Ранее посол ДРК в ООН обратился к председателю Совета Безопасности с просьбой оказать такую поддержку в регионах пребывания миссии и других.

При этом в тексте ответной ноты ООН указывается, что поддержка будет осуществляться "в пределах существующих ресурсов миссии" и не должна "влиять на ее способность осуществлять деятельность согласно мандату".

Запрос на материально-техническую поддержку этих выборов поступил в тот момент, когда Киншаса, считая силы ООН неэффективными в борьбе с вооруженными группировками, призывает к их "ускоренному" выводу после более чем 20 лет присутствия в ДРК. Совет Безопасности должен на следующей неделе принять решение по плану вывода войск, заключенному в конце ноября между Киншасой и МООНСДРК.

По информации Национальной независимой избирательной комиссии, 19 ноября в ДРК официально стартовала избирательная кампания перед президентскими выборами, которые состоятся 20 декабря. Окончательный список кандидатов на пост главы государства еще не опубликован, предварительно, в октябре избирком одобрил список из 24 человек. На пост президента страны баллотируются действующий глава государства Феликс Чисекеди, а также кандидаты от оппозиции, лауреат Нобелевской премии мира 2018 года врач Денис Муквеге и бывший губернатор провинции Катанга Моиз Катумби.

Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, набравший наибольшее число голосов избирателей. Срок президентского мандата - пять лет. Конституция ограничивает двумя сроками время нахождения политика на президентском посту. Голосование за президента ДРК совпадет с началом выборов в законодательные, провинциальные и муниципальные органы власти, для участия в которых были зарегистрированы тысячи кандидатов.