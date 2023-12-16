Писториус заявил, что ЕС обсуждает сценарий сокращения помощи Украине со стороны США

Глава Минобороны ФРГ допустил, что теоретически могут возникнуть области, в которых без затруднений будет невозможно сразу компенсировать поставки

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Европейские страны осознают, что им, возможно, придется компенсировать поставки вооружений Киеву в случае их сокращения со стороны США. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Welt am Sonntag.

"Конечно, мы говорим об этом. Мы ясно осознаем, что нам, по всей видимости, рано или поздно придется компенсировать что-то, что, возможно, больше не поступит из Вашингтона", - сказал министр. "Теоретически могут также возникнуть области, в которых мы без затруднений не сможем сразу компенсировать [поставки]", - признал Писториус.

Администрация США направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году (начался 1 октября). В первую очередь это касается оказания помощи Израилю и Украине, а также противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная власть США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последнее время против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон предупредил о намерении увязать этот вопрос с ужесточением контроля над южной границей США.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден призвал законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение. Несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского, который 12 декабря был принят в США Байденом и встретился с руководством Конгресса от обеих партий, республиканцы не сигнализировали о готовности дать согласие на продолжение выделения новой помощи Киеву.