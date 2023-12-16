Сийярто вспомнил об унизительном приеме в Вашингтоне в 2014 году

Глава МИД Венгрии также рассказал о давних сложных отношениях правительства его страны с демократами в США

БУДАПЕШТ, 16 декабря. /ТАСС/. Правительству Венгрии уже давно не удается наладить хорошие отношения с демократами в США, но она конструктивно взаимодействовала с республиканской администрацией Дональда Трампа. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, вспомнивший, как высокомерно и унизительно его принимали в Вашингтоне в 2014 году при президенте Бараке Обаме.

Глава МИД рассказал в интервью журналу Mandiner, что вместо госсекретаря США Джона Керри с ним тогда встретилась лишь его помощник Виктория Нуланд, занимающая сейчас пост заместителя руководителя американского внешнеполитического ведомства. Она передала жесткие требования США, изложенные на двух страницах, и предупредила, что если Венгрия их выполнять не будет, то отношения им наладить не удастся. "Там было написано, как мы должны изменить конституцию, закон о СМИ, церковные правила, а также какие решения должен принять парламент", - сказал венгерский министр.

Сийярто ответил, что "так дело не пойдет". "Уже тогда стало ясно, что демократы к сотрудничеству не готовы", - добавил он. Республиканцы, напротив, постарались выстроить с Венгрией уважительные отношения после прихода в Белый дом Дональда Трампа. "Возможно, это не нравится демократам", - предположил глава МИД.

Правительство Венгрии, включая премьер-министра Виктора Орбана, давно симпатизирует экс-президенту США Дональду Трампу и открыто желает ему успехов на предстоящих в 2024 году американских выборах. В то же время у Орбана сложились напряженные отношения с администрацией демократа Джо Байдена. Соединенные Штаты не одобряют самостоятельную позицию венгерского правительства по ряду международных вопросов, в том числе по Украине, а Будапешт обвиняет Вашингтон в попытках вмешательства во внутренние дела и поддержке политической оппозиции.