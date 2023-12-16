Его стоимость составляет около $63,3 млн, сообщили в японском МИД

ТОКИО, 16 декабря. /ТАСС/. Япония предоставит Индонезии большой патрульный корабль стоимостью около 9 млрд иен ($63,3 млн), который будет использовать индонезийская береговая охрана. Соответствующая договоренность была достигнута по итогам состоявшейся в Токио встречи японского премьер-министра Фумио Кисиды с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщает МИД Японии.

"Корабль будет построен на японской верфи. Ожидается, что это укрепит возможности береговой охраны Индонезии по обеспечению соблюдения морского законодательства. Также за счет повышения безопасности на море береговая охрана сможет лучше реагировать на вызовы азиатского региона и международного сообщества", - говорится в сообщении МИД.

Кисида и Видодо также обсудили двустороннее сотрудничество в различных областях, включая экономику, энергетику и экологию.

В Токио 16-18 декабря проходит специальный саммит Япония - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), приуроченный к 50-летию сотрудничества и дружбы, а также сопутствующие мероприятия и двусторонние встречи лидеров. Ассоциация была основана в 1967 году и к настоящему времени объединяет 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. На прошедшем в ноябре 2022 года саммите АСЕАН в Пномпене статус кандидата на вступление в ассоциацию получил Восточный Тимор.