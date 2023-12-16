Беспилотник "Хезболлах" ударил по армейской казарме на севере Израиля

В военно-информационной службе партии сообщили, что в результате атаки есть убитые и раненые

БЕЙРУТ, 16 декабря. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" использовали беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по казарме израильских военнослужащих в пограничном районе Рамим. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

"Наши бойцы провели операцию в поддержку доблестного палестинского сопротивления с использованием ударного беспилотника, который атаковал позиции израильских оккупационных сил возле казармы Рамим, - отмечается в сообщении. - В результате точного попадания противник понес потери убитыми и ранеными".

Ранее шиитские формирования атаковали укрепрайон израильских войск в Биркет-Рише, выпустив по нему противотанковые управляемые ракеты. Был обстрелян также механизированный патруль поблизости от еврейского поселения Метула.

Со стороны командования израильской армии информации об атаках в Биркет-Рише, Метуле и Рамиме не поступало.