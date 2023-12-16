Грузия и США парафировали документ об экстрадиции

Документ позволит правоохранительным органам обеих стран повысить оперативность и эффективность в борьбе с преступностью

ТБИЛИСИ, 16 декабря. /ТАСС/. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе и генпрокурор республики Ираклий Шотадзе в рамках официального визита в США парафировали соглашение об экстрадиции между двумя странами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

"В рамках официального визита в Соединенные Штаты Америки было осуществлено парафирование договора об экстрадиции между США и Грузией. С грузинской стороны парафирование документа осуществили генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе и министр юстиции Грузии Рати Брегадзе, а с американской стороны - заместитель генерального прокурора США и секретарь по международным связям Брюс Шварц", - говорится в сообщении.

Грузия и США начали вести переговоры о заключении соглашения об экстрадиции с января 2023 года. Документ позволит правоохранительным органам обеих стран повысить оперативность и эффективность в борьбе с преступностью, заключили в ведомстве.